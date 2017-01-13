Токио, 13 января, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Японский дипломат, заместитель министра иностранных дел Японии Нобуо Киси посетит Россию 16 января с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе японского министерства иностранных дел.

Флаг Японии

Уточняется, что Киси пробудет в России два дня, предварительно побывав с визитом в Греции. После посещения России японский дипломат вылетит в Данию.

В ведомстве уточнили цель приезда Киси в Россию: Токио необходимо провести «сверку часов» по достигнутым во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию соглашениями. Кроме того, Киси планирует обсудить вопросы двусторонних отношений с коллегами из российского МИД.

Напомним, визит Путина в Японию проходил 15−16 декабря. Основным вопросом повестки переговоров являлись планы заключения мирного договора между Москвой и Токио.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 января, первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что в текущем году премьер-министр Японии Синдзо Абэ может дважды посетить Россию — в апреле и в сентябре. По словам министера экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, Путин, находясь в Японии, пригласил Абэ в Россию.