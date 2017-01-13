Грозный, 13 января, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сменил глав Курчалоевского, Гудермесского, Шелковского и Ножай-Юртовского районов. По решению руководителя республики главой Курчалоевского района стал Али Абдулаев, Гудермесским районом назначен руководить Усман Оздамиров, Шелковским — Вахит Геремеев, Ножай-Юртовским районом — Асланбек Музуруев.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Об обновлении состава руководства районами глава региона сообщил на совещании с руководителями городов и районов, командирами подразделений МВД по ЧР и регионального Управления ФСВНГ РФ, представителями духовенства.

По словам Кадырова, главы района и другие представители власти и духовенства на местах несут персональную ответственность за каждого человека, который оказался обманутым и завербованным в ряды бандгрупп.

«События последних дней показали, что необходимо усилить борьбу с идеологией экстремизма и терроризма. Нельзя позволять вводить в заблуждение и использовать в качестве пушечного мяса молодежь. Мы должны наглухо перекрыть кислород вербовщикам. Даже один человек, который встал на путь зла, это уже серьёзная угроза и трагедия», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации в Курчалоевском районе Чечни в ночь с 10 на 11 января были уничтожены четыре боевика, более 20 задержаны, одному удалось скрыться в горах. От рук бандитов погибли два сотрудника Росгвардии — Хамзат Хашумов и Бекхан Хутаев. Экстремисты были связаны с ИГИЛ. Они готовили серию резонансных преступлений на территории региона, в том числе теракты, убийства религиозных деятелей и полицейских.

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