Оренбург, 13 января, 2017, 09:18 — ИА Регнум. В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении путем обмана у крупного банка более 35 млн рублей. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили 13 января корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Дзержинского района Оренбурга.

Oboi7.com Обман

В ходе предварительного следствия установлено, что в конце 2015 года 34-летний оренбуржец, получив от неустановленных лиц сведения о размещенных во вкладах клиентов кредитного учреждения крупных суммах денежных средств, организовал и возглавил организованную группу, участников которой снабдил поддельными паспортами с данными вкладчиков банка. Затем злоумышленники под видом клиентов кредитного учреждения обратились в городские отделения банка, где путем обмана сотрудников относительно своей личности сняли со счетов трёх вкладчиков более 35 млн рублей.

Действия участников организованной группы органами предварительного расследования квалифицированы по нескольким эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Кроме того, руководитель организованной группы обвиняется в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов. В ходе обысков его жилища сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, а также патроны различного калибра.