Оренбург, 13 января, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Авиакомпания «Оренбуржье» в 2017 году не вошла в программу субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации. На сайте Росавиации местная компания не значится в списке.

geralt Небо закрытое облаками

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что закрытие окружной программы серьезно ударит по авиакомпаниям, которые строили свой бизнес на региональных перевозках внутри ПФО. «Например, авиакомпании «Оренбуржье» придется переориентировать свой флот на другие направления. А количество самоокупаемых региональных направлений очень ограничено, поэтому найти их будет крайне сложно, тем более быстро», — полагает руководитель аналитического агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Добавим, в рамках дней Оренбургской области в Совете Федерации в декабре 2015 года губернатор Юрий Берг отметил, что, в случае прекращения программы по субсидированию авиаперевозчика, на перспективном проекте будет поставлен «жирный крест».

«Правительство Оренбургской области субсидирует авиакомпанию на 140 млн рублей ежегодно. Значительный объём софинансирования несёт федеральный бюджет через Минтранс России. Только на третьем году жизни проект «встал на крыло», — сказал тогда глава региона и призвал продлить программу субсидирования региональных перевозок.

В эфире телеканала «Регион» начальник отдела маркетинга и рекламы ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург» Марина Лаптева заявила, что отсутствие субсидирования отразится на полетах. Их частота сократится.

В авиакомпании подчеркнули, что не смотря на возникшие изменения в системе субсидирования региональных перевозок, авиакомпания «Оренбуржье» продолжает реализацию задачи обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров по обслуживаемым ранее маршрутам в полном объеме, в том числе и на маршрутах внутри Приволжского Федерального округа, без изменения тарифной политики, корректируя лишь частоты вылетов.

«Для оптимизации экономических и потребительских процессов компания рассматривает интересные туристические маршруты, прорабатывает трассы, связывающие отдаленные города России, предусматривая стыковки между собственными рейсами и рейсами других авиакомпаний, обсуждается возможность включения полетов авиакомпании «Оренбуржье» на маршрутах ПФО в одну из программ с государственной поддержкой», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель компании и отметила, что всё это предоставит возможности для развития оренбургского авиапредприятия и поспособствует формированию новых предложений как для жителей города Оренбурга и области, так и для пассажиров других городов России и зарубежья.

На сегодняшний день география работы «Оренбуржья» вышла далеко за пределы Приволжского Федерального округа. Оренбургская авиакомпания узнаваема и востребована в городах Крыма и Краснодарского края (Сочи, Анапа, Краснодар, Геленджик, Симферополь), Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Омске, Тюмени, Сургуте, Белоярском, Челябинске, Воронеже, Белгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нягани, Урае, Екатеринбурге, Липецке, Калуге. С середины ноября 2016 г. — в Котласе, Архангельске, Нарьян-Маре и Мурманске.

Обсуждается расширение полетной программы за счет новых направлений заграницу: в Тбилиси, Батуми, Кутаиси из Краснодара и Сочи.

Напомним, что согласно программе из бюджета компенсировалось 50% стоимости авиабилета. В Оренбургской области региональная авиация активно развивается с 2013 года. Авиакомпания «Оренбуржье» выполняет рейсы на современных самолетах L-410 из Оренбурга в города Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на местных авиамаршрутах в Орск и райцентры Оренбуржья.

Перелеты совершаются чешскими самолётами (Л-410УВП-Е20), которые рассчитаны на перевозку 17 пассажиров или 1800 кг груза на расстояние до 1000 километров со средней скоростью 320 км/час. Самолёт имеет два двигателя, метеолокатор, автопилот, систему раннего предупреждения близости земли и оборудован самым современным пилотажно-навигационным оборудованием.

В январе 2014 года первый заместитель генерального директора аэропорта «Оренбург» Владимир Киселевич в эфире телеканала «Орен-ТВ» отметил, иностранные самолеты иногда не вписываются в суровые погодные условия региона. Так, в зимнее время пришлось отменить рейсы в Бугуруслан из-за того, что показатели видимости в этот период зачастую не отвечают нормативу.

Кроме того, до Орска пассажиры могут долететь на чешском самолете, а вот для полета в Домбаровку и Светлый нужно будет сделать пересадку в Орске и пересесть на более проходимый кукурузник, сообщила телекомпания. Однако, несмотря на эти неудобства, билеты на маломестные воздушные судна пользовались спросом.

В авиапарке компании «Оренбуржья» 10 самолетов L-410. Совершаются рейсы по 17 маршрутам в России и семи направлениям в регионе.