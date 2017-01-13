Грозный, 13 января, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Семьям погибших сотрудников моторизованного полка имени Ахмата Кадырова Северо-Кавказского округа войск Росгвардии Хамзата Хашумова и Бекхана Хутаева будет оказана материальная помощь. Сами герои будут представлены к государственным наградам, сообщили ИА REGNUM 13 января в пресс-службе главы и правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Хамзат Хашумов ценой собственной жизни спас жизнь командира, также героически погиб и Бекхан Хутаев», — отметил глава Чечни. По его словам, помощь семьям погибших составит один миллион рублей. Денежные средства будут выделены Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

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Как сообщало ИА REGNUM, двое военнослужащих Росгвардии были убиты во время боестолкновения с боевиками в окрестностях населённого пункта Гелдаган. Рядовой Хамзат Хашумов заметил, что в командира роты спецназа целится боевик. Он бросился к командиру и прикрыл его собой, получив смертельное ранение. Позже в больнице от ран скончался пулеметчик ефрейтор Бекхан Хутаев.

В ходе спецоперации были ликвидированы четыре боевика.