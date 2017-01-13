Москва, 13 января, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Рубль 12 января воспользовался слабостью доллара и растущей нефтью, чтобы показать довольно активный рост. Котировки пары USD/RUB снова вплотную приблизились к уровню 59,00 (минимум отмечен был на 59,05). Но чтобы его преодолеть, потребуется нечто большее, чем временная слабость доллара, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

«ЦБ РФ называл отметку 59 рублей за доллар «болевым порогом» для российской экономики. Таким образом, вероятность интервенций, как минимум вербальных, направленных на ослабление российской валюты, не исключена. Тем более что близится налоговый период, когда компании-экспортеры продают часть валютной выручки, что потенциально повышает спрос на рублевую ликвидность», — пояснила Рогова.

«Но пока наиболее вероятным для пары выглядит диапазон 59—60,90», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 13 января Центробанк РФ понизил официальные курсы валют. Курс доллара США снизился на 66 копеек до 59,4978 рубля, и евро упал на 24 копейки до 63,2759 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла до 56,06 доллара за баррель.