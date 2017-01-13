Москва, 13 января, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Торги по нефти 12 января завершились ростом. По итогам дня нефть подорожала на 1,5%, до $56,03. Цена выросла на позитивных новостях о сокращении добычи странами ОПЕК, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефтяная скважина

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страна сократила добычу нефти больше обещанного — 500 тыс. баррелей вместо 486 тыс. баррелей по заключенному соглашению ОПЕК.

В конце января в Вене пойдет встреча стран ОПЕК+. На ней представители нефтедобывающих стран будут обсуждать мониторинг выполнения соглашения нефтедобывающих стран по объемам сокращения добычи.

После того как цена вернулась к уровню $56,40, теперь можно целиться в уровень $57,00. От него следует ожидать коррекционного движения в районе $56. На текущий момент нет факторов, на которых цена на Brent может подняться выше $58,30.