Москва, 13 января, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 12 января открылись снижением по иностранным валютам. Рубль продолжил отвоёвывать позиции у доллара и евро после проведённой в среду пресс-конференции нового президента США Дональда Трампа. На фоне восстановления цен на нефть марки Brent до $56,40 курс доллара США снизился до 59,09 руб., курс евро — до 62,92 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар.Евро

Нефть выше $55 за баррель, устойчивый спрос на облигации федерального займа (ОФЗ), высокая ключевая ставка ЦБ РФ, а также начало налогового периода с 16 января будут поддерживать рубль в ближайшее время, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. На этих факторах российская валюта способна подорожать к доллару до уровня 57,25 руб. к 1 февраля 2017 года, к евро — до 62,15 руб.

При стоимости бочки нефти 3327 руб. за баррель, доллар по 57,25 руб. — это недорого. 12 января на Гайдаровском форуме глава Минфина Антон Силуанов заявил, что курс рубля соответствует состоянию платежного баланса России.

Если взять стоимость бочки Brent по 3300 руб. и разделить на 57,25 руб., то получим цену в долларах за баррель — $57,65. Как видно, целевой уровень 57,25 руб. может быть достигнут курсом доллара при цене на нефть ниже, чем она была 3 января ($58,30).

Сегодня, 13 января, по паре доллар/рубль ожидается тест уровня 59 руб. с последующим снижением к 58,90 руб. Во второй половине дня перед закрытием торговой недели курс доллара, скорее всего, восстановится до 59,15 руб.