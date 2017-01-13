Нью-Йорк, США, 13 января, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Власти Нью-Йорка потратили на безопасность избранного президента США Дональда Трампа более $32 миллионов. Эти данные получены агентством Bloomberg, запустившим 12 января электронный счётчик, показывающий в онлайн-режиме затраты на обеспечение безопасности будущего американского президента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Сейчас Трамп проживает в Нью-Йорке и в Вашингтон переедет ближе к инаугурации. По предварительным оценкам агентства, к 20 января сумма затрат может превысить $35 миллионов.

Уточняются статьи расходов на безопасность президента: деньги тратятся на оплату пребывания полицейских у небоскрёба Trump Tower, в котором находится резиденция Трампа. Охрана обходится мэрии Нью-Йорка ежедневно в $500 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, небоскрёб Trump Tower в Нью-Йорке, в котором расположена штаб-квартира Трампа, в середине ноября был взят под усиленную охрану. Агенты секретной службы следят за Трампом внутри здания, а снаружи по всему периметру небоскрёба ежедневно дежурят до 30 сотрудников полиции.

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Напомним, инаугурация Трампа состоится 20 января. В этот день истекут полномочия действующего президента США Барака Обамы.