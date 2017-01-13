Вашингтон, 13 января, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Правительство США требует от компании Fiat Chrysler предоставить информацию о программном обеспечении некоторых моделей пикапов и внедорожников, оснащенных дизельными двигателями, подозревая, что Fiat Chrysler нарушает допустимые нормы вредных выбросов, сообщает 13 января Associated Press.

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«Отказ от предоставления информации о программном обеспечении, которое касается вредных выбросов двигателя транспортного средства, является серьезным нарушением закона», — сказала представитель Агентства по охране окружающей среды (EPA) США Синтия Джайлс.

Генеральный директор Fiat Chrysler Серджио Маркионне отверг обвинения EPA.

«На наш взгляд, мы не сделали ничего такого, что является незаконным», — сказал Маркионне.

Напомним, ранее власти США заявили, что германский автомобильный концерн Volkswagen устанавливал программное обеспечение, позволяющее обходить экологические стандарты, не только на автомобили одноимённой марки, но также и на машины Audi и Porsche.

Вредные выбросы около 10 тысяч автомобилей данных марок в девять раз превышали допустимые стандарты, тогда как в ходе тестов были зарегистрированы гораздо более низкие показатели выбросов.