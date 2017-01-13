Вашингтон, 13 января, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Основатель известной громкими разоблачениями организации WikiLeaks Джулиан Ассанж дал согласие на экстрадицию в США, однако взамен действующий президент страны должны помиловать информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга, который получил тюремный срок в 35 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице организации в соцсети Twitter.

New Media Days Джулиан Ассандж

«Если Обама распорядится о помиловании Мэннинга, Ассанж даст согласие на экстрадицию в США, несмотря на явную неконституционность заведенного Минюстом дела», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению телекомпании ABC, в ближайшее время наказание 29-летнему Мэннингу может быть смягчено главой государства. Ранее бывший военнослужащий армии США направлял обращение на имя Барака Обамы, в котором просил уменьшить срок своего заключения.

По данным американских властей, WikiLeaks получила от Мэннинга свыше 700 тыс. военных и дипломатических документов и видеозаписи, имеющие отношение к военной операции США в Ираке в 2009—2010 годах. 11 ноября 2016 года WikiLeaks обратилась к Обаме с призывом до истечения срока его полномочий помиловать Брэдли Мэннинга и бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году Джулиан Ассанж обратился в посольство Эквадора в Лондоне с просьбой о предоставлении убежища. В противном случае Ассанжа могли передать Швеции, где он подозревается в преступлениях сексуального характера. По словам Ассанжа, обвинения связаны с политикой.