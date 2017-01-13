Петропавловск-Камчатский, 13 января, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Главный аэропорт Камчатки возобновил свою работу — он был закрыт из-за циклона, который завалил снегом взлетно-посадочную полосу и другую территорию аэровокзала. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в диспетчерской, первые самолеты уже начали прибывать на полуостров.

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«Аэропорт был закрыт несколько часов. Выпало много осадков. Спецтехника работала всю ночь. От состояния взлётно-посадочной полосы зависит безопасность полётов, поэтому службам нужно было не просто убрать снег, но и устранить снежные валы, переметы, а также обеспечить требуемый коэффициент сцепления на всей длине ВПП. Ещё требовалась очистка рулёжных дорожек и мест стоянки», — сказали в аэропорту.

Накануне на Камчатку летели несколько самолетов из Москвы, Хабаровска и Владивостока, но все они были направлены на запасные аэродромы. Рейсы за 13 января выполняются с большой задержкой. ИА REGNUM напоминает, что авиасообщение — единственный способ добраться до Камчатки. В среду на полуостров обрушился мощный циклон, который принес большое количество снега и штормовой ветер.