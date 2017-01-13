Красноярск, 13 января, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Красноярские эксперты обнаружили значительные нарушения при производстве «Молочных» сосисок и «Краковской» колбасы. Как сообщили ИА REGNUM в «Красноярском центре стандартизации и метрологии» (ЦСМ), проверке подверглись сосиски и колбасы, реализуемые в торговых сетях краевого центра.

Takioki.ru Cоевый белок

Всего было закуплено пять образцов сосисок «Молочных» и три образца «Краковской» известных торговых марок. Изготовили проверяемую продукцию компании Красноярского края, Новосибирской, Омской и Томской областей, а также Хакасии. Согласно маркировке, колбасы и сосиски произвели «в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», государственных стандартов и технических условий».

В Красноярском ЦСМ напомнили, что основными ингредиентами этих сосисок и колбасы должны быть мясо (свинина и говядина), шпик, яичные продукты, молоко, сахар-песок и пряности. Однако в результате проверки в некоторых образцах нашли костную ткань, соевый текстурат (продукт, который получают из сои — прим. ИА REGNUM ), изолированный соевый белок, каррагинан (пищевая добавка, обладающая влагоудерживающими свойствами — прим. ИА REGNUM ), крахмал, муку, применение которых при производстве данных продуктов питания не допускается.

В норме оказался сырьевой состав только у одного образца — колбасы полукопченой «Краковской» из Новосибирской области. По словам экспертов, остальные образцы колбасы и сосисок проверку на состав не прошли. Два образца, выпущенных в Канске и Абакане, также имеют замечания по маркировке продукции.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало о неутешительных итогах проверки «Докторской» колбасы. Семь из десяти исследованных в «Красноярском ЦСМ» образцов колбасы вареной «Докторской» не соответствуют требованиям государственных стандартов. Выяснилось, что производители добавляют в мясной продукт животный белок, гелеобразователи, соевый изолят и крахмал, не предусмотренные госстандартом.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, в декабре 2016 года килограмм сосисок и сарделек можно было приобрести в среднем за 333,12 руб., килограмм полукопченой и варено-копченой колбасы — за 444,13 руб. В целом колбасные изделия в регионе подорожали за год на 6% (к декабрю 2015 года), сосиски и сардельки — на 4,4%, колбаса полукопченая и варено-копченая — на 7,3%.