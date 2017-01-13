Грозный, 13 января, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Выйти на след боевиков, ликвидированных в ходе спецоперации в Курчалоевском районе Чечни, силовикам удалось в том числе с помощью вскрытой переписки в мессенджере WhatsApp. Об этом изданию «Коммерсантъ» рассказал один из участников операции.

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Он напомнил, что в декабре минувшего года экстремисты совершили ряд нападений на полицейских. Часть из них были убиты, другие — задержаны. Через них правоохранители вышли на их сообщников, скрывавшихся в Шалинском и Курчалоевском районах республики и планировавших совершить вылазку в селении Цоци-Юрт.

О планах боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), говорилось и в их переписке в WhatsApp. В соцсети экстремисты даже создали группу, среди ее организаторов были близкие родственники полевого командира Исы Мускиева, ликвидированного десятью годами ранее.

Операция в Цоци-Юрт началась в ночь с 10 на 11 января, селение заранее было взято в оцепление. В результате четыре боевика были уничтожены, более 20 задержаны, одному удалось скрыться в горах. Оказавшие ожесточенное сопротивление экстремисты смертельно ранили двух бойцов Росгвардии — рядового Хамзата Хашумова и пулеметчика Бекхана Хутаева.

Как пояснил глава МВД Чечни Руслан Алханов, экстремисты, против которых действовали силовики, имели с ИГ (запрещено в РФ) тесные связи. В дальнейшем они намеревались провести серию терактов.

«По оперативной информации, эти бандиты действовали по указанию ИГ (запрещено в РФ) и планировали совершить на территории республики серию диверсионно-террористических актов, а также убийства полицейских и религиозных деятелей», — сообщил министр.

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