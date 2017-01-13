Сеул, 13 января, 2017, 06:58 — ИА Регнум. Бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не является фаворитом президентской гонки в Южной Корее — согласно опросу Gallup Korea, который проводился с 10 по 12 января, Пан Ги Мун, в случае решения баллотироваться на президентский пост, не сможет обогнать потенциального кандидата от оппозиции Мун Дже Ина.

Флаг Южной Кореи

Бывший генсек, которого многие рассматривают как главную надежду южнокорейских «консерваторов» после «коррупционного скандала», жертвой которого стала президент страны Пак Кын Хе, вчера прибыл на родину, в Южную Корею, и уже провел несколько встреч со своими сторонниками.

Однако может оказаться, что все усилия Пан Ги Муна тщетны: разрыв с оппозиционным кандидатом составляет 11%, рейтинг бывшего генсека — всего 20%.

По мнению аналитиков Gallup, на популярность политика мог повлиять недавний «коррупционный скандал», в котором оказались замешаны брат и племянник Пан Ги Муна — как показали последние месяцы, в Южной Корее коррупционеров очень не любят.