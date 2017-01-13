Нью-Джерси, США, 13 января, 2017, 06:43 — ИА Регнум. Гражданин США, отсидевший в тюрьме за угрозу убить президента США Билла Клинтона в 90-х годах, арестован в Нью-Джерси по подозрению в убийстве, передает Associated Press 13 января.

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Сообщается, что полиция подозревает Гленна Армстронга, жителя города Блэкстоун, который находился в розыске, в убийстве его 83-летнего отца Вальтера Армстронга.

Ранее Армстронг был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения и прунудительному психиатрическому лечению за угрозу убить президента США Билла Клинтона в 1994 году. После выхода из тюрьмы гражданин США был еще один раз привлечен к ответственности за нанесение телесных повреждений и вышел на свободу в 2016 году.