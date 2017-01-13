Бисмарк, США, 13 января, 2017, 06:31 — ИА Регнум. Транспортные чиновники штата Северная Дакота распорядились перекрыть мост Бэкуотер между площадкой строительства нефтепровода и лагерем протестующих индейцев, передает Associated Press 13 января.

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По словам чиновников, мост поврежден в результате столкновений индейцев племени сиу с полицией, которые происходили в октябре прошлого года.

Директор Департамента транспорта Северной Дакоты Грант Леви заявил, что мост будет закрыт, пока чиновники не будут уверены, что «преступная деятельность» не возобновится.

Как сообщало ИА REGNUM, противостояние индейцев и нефтяников в штате Северная Дакота возобновилось после победы республиканца и «врага индейцев» Дональда Трампа на выборах в США. Компания Energy Transfer Partners, ведущая строительство нефтепровода на землях племени сиу, заявила о скором возобновлении стройки, остановленной предыдущим президентом США Бараком Обамой.

В ответ на заявления нефтяников в конце ноября индейцы возобновили протест и захватили Черепаший остров, находящийся на территории строительства.

Протесты стали еще более массовыми в декабре, после разлива нефти на реке в 150 км от лагеря индейцев в Стэндин Рок — вождь племени сиу Дэйв Арчамболт объявил «боевой клич» в ответ на загрязнение «священных земель» племени, к коренным американцам вновь присоединились большое количество экологических активистов и представители племен со всей Северной Америки.