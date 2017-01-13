Лондон, 13 января, 2017, 05:53 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть и золото продолжают расти — на данный момент цена барреля нефти марки Brent превысила $56, унция золота стоит почти $1200, передает Associated Press 13 января.

Gazprom.ru Нефтяная платформа. Россия

Как сообщало ИА REGNUM, сегодняшний день на мировых рынках ознаменовался ослаблением доллара по отношению к основным конкурентам и падением основных индексов фондового рынка США, на которые повлияло снижение стоимости акций крупнейших банков, в том числе Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

Однако для нефтяников и любителей «твердых» накоплений в драгоценных металлах день закончился удачно: стоимость барреля нефти марки Brent на торгах в Лондоне составила $56,01, рост составил 91 цент; цена на золото выросла на $3,20, до $1199,80 за унцию.