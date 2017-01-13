Нью-Йорк, США, 13 января, 2017, 05:38 — ИА Регнум. На международных валютных торгах продолжается падение доллара по отношению к основным конкурентам, кроме фунта стерлингов, передает Associated Press 13 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

За 12 января доллар упал до 114,63 иены с 115,43. Евро вырос до $1,0626 с $1,0576. Британский фунт упал до $1,2163 с $1,2208.

Падение американской валюты оказало влияние на курс, установленный ЦБ РФ на 13 января — Центробанк скорректировал курсы до 59,4978 рубля за 1 доллар (-0,6636 рубля) и 63,2759 рубля за 1 евро (-0,2425 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, вчера на валютных торгах доллар снизился по отношению ко всем своим конкурентам, однако по курсу ЦБ РФ все произошло «наоборот»: доллар укрепился, а евро подешевел.