Нью-Йорк, США, 13 января, 2017, 05:24 — ИА Регнум. Фондовый рынок США снова падает — основные индексы не смогли продолжить рост, который наметился днем ранее, передает Associated Press 13 января.

Котировки

В ходе прошедших торгов все основные индексы потеряли примерно столько же, сколько приобрели вчера, закончив день отрицательно.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 63,28 пункта (0,3%) до 19 891,00 пункта, причем в ходе торгов индекс краткосрочно снижался на 183 пункта. Индекс S&P 500 упал на 4,88 пункта (0,2%) до 2270,44. Композитный Nasdaq упал на 16,16 пункта (0,3%) до 5547,49.

Падение «возглавил» банковский сектор — на стоимость акций банков, в том числе Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo, повлияло снижение доходности государственных облигаций.

«Это откат… Все, что хорошо работало после выборов, сегодня падает», — прокомментировал Трой Логан, управляющий директор Warren Financial Service.

Показательно, что просели именно акции компаний банковского сектора, которые практически не прекращали расти после победы Дональда Трампа на выборах США 8 ноября 2016 года, и во многом обеспечили «рекордный» рост фондового рынка США последних месяцев прошлого года.

Тем не менее, трейдеры отмечают, что 13 января для банков может быть «большой день» — сегодня многие крупные банки выпускают отчеты о прибыли за последний квартал 2016 года, а она была очень крупной.