Вашингтон, 13 января, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Американский миллиардер Джордж Сорос потерял около $1 млрд долларов на ставках во время биржевого ралли, возникшего после победы Дональда Трампа на выборах президента США, передаёт The Wall Street Journal.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Наутро после президентских выборов фондовые индексы на бирже резко упали, что соответствовало ожиданиям многих инвесторов. Однако в течение дня ситуация начала меняться, в дальнейшем рост акций достиг в среднем около 10%.

Как отмечает издание, Сорос не успел сориентироваться в ситуации и после победы Трампа продолжил играть на понижение, в результате чего понёс убытки.

Сообщается также, что в целом за минувший год активы инвесткомпании Soros Fund Management выросли на 5%, что оказалось несколько ниже средних по рынку показателей.

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