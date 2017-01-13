Вашингтон, 13 января, 2017, 03:38 — ИА Регнум. Уходящий президент США Барак Обама отменил правило миграционной политики в отношении граждан Кубы, согласно которому прибывшим в страну без виз кубинцам предоставлялся вид на жительство, передаёт Associated Press.

Michael Nielsen Куба

Как сообщил агентству источник в Белом доме, изменения уже вступили в силу. Ожидается, что американские и кубинские власти позднее выступят с официальным заявлением на эту тему.

Уточняется, что Гавана со своей стороны также согласилась вновь принимать кубинских беженцев, выдворенных из Соединённых Штатов.

Напомним, Вашингтоном с 1995 года применялось так называемое правило «мокрых/сухих ног», в соответствии с которым кубинский беженец, не будучи пойманным в море при попытке добраться до США, мог претендовать на предоставление ему вида на жительство.

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