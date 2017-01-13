Бамако, 13 января, 2017, 03:33 — ИА Регнум. Французские военные, размещенные в Мали, задержали подозреваемого члена «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), организатора теракта в Кот-д'Ивуаре, передает Reuters 13 января.

Maxence Пляж города Гранд-Бассам в Кот'д-Ивуаре

Представитель военных, полковник Абудулае Сидибе сообщил, что подозреваемый Мими Баба ульд Шейх был задержан в городе Госси на севере африканского государства и в настоящий момент транспортируется в Бамако.

«(Подозреваемый) был арестован французскими силами и передан в жандармерию. Проводится расследование, чтобы определить степень его причастности к нападению», — сообщил представитель военных.

Жертвами нападения боевиков на пляже города Гранд-Бассам в Кот-д'Ивуаре в январе прошлого года стали иностранные туристы из Франции, Германии, Ливана, Македонии и Нигерии, а также одиннадцать граждан Кот-д'Ивуара, в том числе трое солдат спецназа. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Международная террористическая группировка «Аль-Каида» и связанная с ней малийская группировка «Ансар-ад-Дин» (организации, деятельность которых запрещена в РФ) регулярно совершают теракты в Мали, Кот-д'Ивуаре, Буркина-Фасо и других государствах Западной Африки. С целью борьбы с террористами в регионе размещены миротворцы из Франции, которые также становятся жертвами нападений.