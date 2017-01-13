Лондон, 13 января, 2017, 03:19 — ИА Регнум. Основатель разоблачительного интернет-ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж согласится на экстрадицию в США при условии, что президент Барак Обама помилует содержащегося в тюрьме информатора WikiLeaks Челси Мэннинг. Об этом сообщается в микроблоге организации в Twitter.

Брэдли Эдвард Мэннинг во время службы

«Если Обама помилует Мэннинг, Ассанж согласится на экстрадицию в Соединённые Штаты, несмотря на явную неконституционностью заведённого Минюстом дела», — говорится в сообщении.

11 января NBC News со ссылкой на источник в Минюсте США сообщило, что уходящий глава Белого дома включил Челси Мэннинг в список на возможное смягчение наказания. В конце минувшего года стало известно, что Мэннинг подавала прошение на помилование на имя главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, рядовой американской разведки Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года во время службы в Ираке. Он признал, что передал сайту WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, в которых содержались детали военных операций США в Ираке и Афганистане. В августе 2013 года он был приговорен к 35 годам лишения свободы.

Вскоре после помещения в тюрьму штата Канзас осуждённый заявил о желании сменить пол. Мэнингу было позволено, оставаясь в тюрьме, пройти курс гормональной терапии. В марте 2015 года Военный апелляционный суд в Вашингтоне признал Брэдли Мэннинга женщиной. Ему было разрешено взять женское имя Челси Элизабет.

В июле этого года сообщалось о госпитализации Мэннинг после неудачной попытки самоубийства. Позднее информатор WikiLeaks объявлял голодовку по причине отсутствия должного медицинского ухода, связанного со сменой пола.

Джулиан Ассанж с июня 2012 года пребывает в Лондоне на территории посольства Эквадора, предоставившего ему политическое убежище.