Иерусалим, 13 января, 2017, 03:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально отказался принять участие в предстоящей конференции во Франции по мирному урегулированию палестинского конфликта, передает Associated Press 13 января.

Эйфелева башня

К участию в конференции, которая будет проходить в Париже 15 января, приглашены лидеры 72 государств, в том числе глава Палестинской автономии Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако лидер Израиля считает предстоящую конференцию «уловкой Палестины под прикрытием Франции» и не намерен принимать в ней участие.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в ходе встречи с дипломатами в Иерусалиме Нетаньяху назвал парижскую конференцию «пережитком прошлого», который «ни к чему не будет обязывать» Израиль.