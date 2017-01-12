Москва, 13 января, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Российскую столицу в новогодние праздники посетили 2,5 млн туристов. Об этом 12 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на вручении премии города в области журналистики.

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ-ярмарка, Москва

По словам градоначальника, этот показатель «практически на порядок выше, чем в любом другом регионе страны».

Собянин отметил, что в последние годы в столице проводится работа по преобразованию общественного пространства. «Эти новогодние праздники показали, что в преобразившемся городском пространстве создаются новые форматы, новые фестивали, ярмарки, совершенно другое праздничное настроение», — сказал он.

Напомним, ранее в мэрии Москвы сообщили, что в дни празднования Нового года и Рождества, а также во время зимних каникул в городе состоялось более 400 различных развлекательных мероприятий. Участниками ярмарок, гуляний и новогодних ёлок стало свыше 11 млн человек.

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