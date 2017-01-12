Банжул, 13 января, 2017, 02:40 — ИА Регнум. Уходящий президент Гамбии Яхья Джамме намерен не допустить инаугурации своего политического противника Адамы Барроу, которая по закону должна состояться на следующей неделе, сообщает Associated Press 13 января.

SULAIMAN LEIGH Адама Барроу

Известно, что партия сторонников Джамме подала протест в Верховный суд Гамбии с требованием запрета инаугурации Барроу, назначенной на 19 января. Кроме того, президент Гамбии не намерен воспользоваться правом «политического убежища», которое готова предоставить Нигерия — Джамме, который уже заявлял, что передаст власть только Аллаху, настроен бороться до конца.

Напомним, на прошедших 1 декабря всенародных выборах президента Гамбии победу одержал кандидат от оппозиции Адама Барроу, набравший 45,5% голосов. За Яхья Джамме проголосовали 36,7% избирателей. Президент Джамме первоначально признал поражение, однако 9 декабря внезапно передумал.

Отказ президента Джамме от мирной передачи власти уже вызвал протест со стороны ООН и стран ЭКОВАС — войска соседних с Гамбией государств приведены в боевую готовность, на данный момент представители Либерии, Камеруна и Нигерии пытаются уговорить президента признать результаты выборов и сложить полномочия.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января Нижняя палата парламента Нигерии одобрила законопроект, позволяющий правительству страны предоставить убежище президенту Гамбии, полномочия которого официально заканчиваются на следующей неделе, передает Associated Press 12 января.

Согласно принятому законопроекту, Нигерия, президент которой Мохаммаду Бухари является главным посредником от стран ЭКОВАС по вопросу мирной передачи власти в Гамбии, может предоставить Джамме убежище и защиту в случае, если он признает поражение на выборах и добровольно передаст власть своему противнику Адаме Барроу.