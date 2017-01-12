Владивосток, 13 января, 2017, 02:47 — ИА Регнум. В Приморском крае подтверждается всероссийская тенденция подорожания сливочного масла. Однако если в целом по стране масло за год выросло в цене на 20,5%, то на территории дальневосточного региона индекс составил 156,8%. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM озвучили в пресс-службе Приморскстата.

Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

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По данным на конец декабря 2016 года, значительней всего на территории Приморского края подорожали огурцы — по сравнению с ноябрём цена возросла на 14,8%. На втором месте находится сливочное масло, оно подорожало на 8%, пастеризованное молоко — 3,6%, сметана — 3,4%.

Незначительный рост цен зарегистрирован в случае с куриными яйцами — 2,9%, капустой — 1,6%, мороженой рыбой — 1,3%, мясом и субпродуктами домашней птицы — 0,2%.

Однако, если смотреть динамику цен декабря прошлого года к декабрю 2015 года, то на 56,8% увеличилась стоимость сливочного масла. На 27,8% подорожал сахар, на 11% — творог и водка, на 10,3% — мороженая рыба, на 10% — вермишель.

Кроме того, отмечен рост цен на сметану, продукция подорожала на 8,6%, стоимость риса увеличилась на 7,1%, молоко сырое — на 5,8%, шоколадные конфеты, карамель и печенье подорожали примерно на 4,8% — 5%. Хлебобулочные изделия — рост в 3,8%, картофель — 3,3%, огурцы — 3%.

Обратная тенденция отмечена только в четырёх наблюдаемых Приморскстатом случаях: в декабре 2016 года капуста по сравнению с декабрём 2015 года стоила на 26% дешевле, репчатый лук — на 20,1%, морковь — 14,7%, мясо и субпродукты домашней птицы — 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, за первую неделю 2017 года в Благовещенске взлетели цены на свежие огурцы. По первым январским данным Амурстата, рост показателя составил 25%, за 2016 год огурцы подорожали на 83 рубля. Кроме того, наблюдается повышение стоимости среди молочной продукции и ряда других овощей.

По данным Росстата, в 2016 году больше всего в цене выросло сливочное масло — на 20,5%.