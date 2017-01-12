Москва, 13 января, 2017, 02:31 — ИА Регнум. Российскими военнослужащими 12 января проведено восемь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России «Россия с вами!»

В городе Алеппо — в районах Шейх-Таха, Ас-Сукари, Аль-Исмаилия, Зубдия, Шейх-Максуд и в школе Мааз Бен Джабаль — мирным жителям передано около 1,5 тонны гуманитарных грузов, в населённом пункте Сук-Вади-Барада провинции Дамаск — 1,1 тонны, в детском саду в районе Дахия Тишрин города Латакия — 700 кг. Для жителей восточных районов Алеппо также продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённых пунктов Кисуа, Руайсет-Бардия, Эль-Карама и Катерба в провинции Дамаск. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1101. Продолжены переговоры о прекращении огня с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 104 вооружённых формирования.

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Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения за сутки было зафиксировано шесть нарушений, турецкой частью представительства — 25 нарушений.

При этом сообщается, что в ходе разбирательства по указанным фактам установлено, что в пяти случаях огонь вёлся по формированиям террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а 20 нарушений российской стороной не подтверждаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

К договорённости присоединились боевики группировок «Фейлак аш-Шам», «Джабхат Ахли аш-Шам», «Фирка Султан Мурад», «Джейш Идлиб», «Сукур аш-Шам», «Фейлак Рахман», «Джабхат аш-Шамия», «Таджамуа Фастакин», «Джейш аль-Иза», «Джейш ан-Наср», «Аль-Фиркат аль-Уля ас-Сахилия», «Джейш аль-Ислам», «Лива Шухада аль-Ислам».

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