Женева, Швейцария, 13 января, 2017, 02:14 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш сообщил, что в переговорах по Кипру «не стоит ждать чуда» — к заключительному дню стороны пока не смогли достичь договоренностей по всем острым вопросам, передает Agence France-Presse 13 января.

Аммохостос после турецкого вторжения. 1974 год

Гуттериш, речь которого открывала конференцию заключительного дня мирных переговоров, которые проходили в Женеве между премьер-министром Республики Кипр Никосом Анастасиадисом и главой турок-киприотов Мустафой Акинчи, заявил, что у кипрского кризиса «нет быстрого решения».

«Мы подошли близко к урегулированию на Кипре, но, очевидно, нам еще надо пройти длинный путь. Так что не ждите чудес», — сообщил генсек ООН.

Тем не менее, стороны готовы продолжить все вопросы создания будущей федерации уже на следующей неделе — переговоры будут возобновлены 18 января и продлятся «столько, сколько необходимо».

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по объединению Кипра, являющегося разделенным государством с 1974 года, стартовали в Женеве 9 января. Кроме глав Республики Кипр и самопровозглашенной «Турецкой Республики Северный Кипр» в переговорах участвуют посредники из Турции, Греции и Великобритании, а также представители ООН.

Наиболее сложными вопросами до сих пор являются разграничение территорий, вопрос репараций собственникам, лишившимся имущества после турецкого военного вторжения в 1974 году, в результате которого возникла самопровозглашенная «Турецкая Республика Северный Кипр», и размещение турецкого военного контингента численностью в 30 тыс. солдат и офицеров на севере острова.