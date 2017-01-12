Москва, 13 января, 2017, 02:04 — ИА Регнум. Игра в доброго и злого следователя, где Дональд Трамп — добрый следователь, а госаппарат и Конгресс — злой, начинается, и Россия не должна стать жертвой этой игры. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал политолог Михаил Ремизов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Для Трампа всё, что сейчас происходит против России от старой администрации, — плюс, потому что это усиливает его сделочную позицию, но игра в доброго и злого следователя имеет смысл только в том случае, если люди, которые ее ведут, знают, чего они хотят достичь. И вот здесь принципиальная разница между Клинтон и Трампом. Задача Клинтон — наказать и сдержать Россию, задача Трампа — вовлечь Россию», — обозначил эксперт.

По мнению Ремизова, Россия нужна Трампу для сдерживания Китая, а также для игры США на Дальнем Востоке и Ближнем Востоке. Вопрос же заключается в том, нужна ли России эта игра?

«Хотим ли мы вовлекаться на этих условиях в ту игру, в которую Трамп нас хочет вовлечь? В этой игре он, действительно, будет жёстким переговорщиком», — добавил политолог.