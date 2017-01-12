Вашингтон, 13 января, 2017, 01:18 — ИА Регнум. Собака уходящего президента США Барака Обамы по кличке Санни покусала 18-летнюю посетительницу Белого дома, передаёт портал TMZ.

Обама с собакой

Сообщается, что инцидент произошёл ещё 9 января. По информации источников, девушка склонилась, чтобы погладить и поцеловать собаку, но животное в ответ укусило её в лицо.

Рана оказалась столь серьёзной, что семейный врач Обамы счёл нужным наложить пострадавшей швы. Отмечается, что даже после выздоровления, на лице у девушки остается небольшой шрам.

У семьи Барака Обамы есть две собаки — Санни и Бо, обе породы португальская водяная.