Москва, 13 января, 2017, 00:53 — ИА Регнум. Руководитель фонда «Справедливая помощь», врач и правозащитник Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, опознана по ДНК-экспертизе среди жертв катастрофы Ту-154 над Чёрным морем, передаёт телеканал «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы в память о Елизавете Глинка (Доктор Лиза) у офиса «Справедливой помощи»

Сообщается, что Елизавета Глинка будет похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Предварительно похороны назначены на 16 января.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря самолёт Ту-154 Минобороны России, направлявшийся на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разбился через несколько минут после взлёта с аэродрома «Адлер».

На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты трёх федеральных телеканалов, доктор Елизавета Глинка, начальник департамента культуры Минобороны Антон Губанков. В результате катастрофы никто не выжил.