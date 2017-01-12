Нассау, 13 января, 2017, 00:46 — ИА Регнум. Англиканский архидиакон Джеймс Паласиос заявил, что «черные люди на Багамских островах слишком много размножаются». И, тем самым, «воспроизводят бедность». По мнению священника, необходимо принять меры к ограничению рождаемости негритянского населения, проживающего на Багамах, сообщает Nassau Guardian.

Rüdiger Stehn Багамские женщины

Джеймс Паласиос считает неправильным требовать, чтобы рождаемость контролировало государство, но женщины «сами должны сделать перерыв в воспроизводстве». Иначе, «если будет как сейчас, то рост бедности примет неуправляемый характер», подчеркнул Паласиос. И призвал багамцев к личной ответственности за принятие решений о рождении детей, комментирует Caribbean News

Туризм и сфера финансовых услуг — основные статьи доходов Багамских островов. Багамские острова по международным рейтингам относятся к группе прочных государств с низким уровнем коррупции. Но нищета черного населения не исчезла.

Отметим, что еще в XIX веке Арка Джорджа в Нассау официально разделяла «белый» и «черный» секторы. С наступлением вечера чернокожее население было обязано покинуть белый сектор. Сейчас такой функции Арка Джорджа не имеет, но разделение осталось. Как и деление на богатых и бедных, писало ранее ИА REGNUM