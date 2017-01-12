Вашингтон, 13 января, 2017, 00:43 — ИА Регнум. Минюст США намерен проанализировать процедуры, которые применяло ФБР при расследовании дела об использовании экс-госсекретарём США Хиллари Клинтон своей личной почты для ведения служебной переписки, передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гонки

Сообщается, что основаниями для проведения проверки послужили заявления о том, что поражению Хиллари Клинтон на президентских выборах поспособствовала публикация данных об очередном докладе ФБР относительно служебной переписке экс-госсекретаря.

Отмечается, что в ходе расследования планируется проверить возможное использование недостоверных сведений при подготовке доклада ФБР.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября директор ФБР Джеймс Коми объявил о возобновлении расследования в отношении Хиллари Клинтон в связи с обнаружением новых писем, которые могут иметь отношение к делу о её служебной переписке.

Однако за два дня до президентских выборов, 6 ноября, стало известно, что ФБР отказывается от преследования Хиллари Клинтон. В письме, направленном в Конгресс, Джеймс Коми сообщил, что его ведомство завершило проверку найденных новых писем и не обнаружило никаких материалов, которые могли бы стать причиной возобновления дела.

Позднее в штабе Хиллари Клинтон возложили вину за её поражение на выборах на ФБР, заявив, что президентская кампания была проиграна демократами «в последнюю неделю».