Манагуа , 13 января, 2017, 00:20 — ИА Регнум. Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо в качестве основных целей правительства страны обозначила единство народа, развитие диалога и партнерства, что позволит «добиться большего благополучия и процветания». Первая леди страны и, по совместительству, ее вице-президент уверена, что Никарагуа сможет стать свободной от нищеты, сообщает La Radio del Sur.

Никарагуанский фольклор

Кроме этого, Росарио Мурильо выразила восхищение музыкой и танцами Никарагуа. И сообщила, что в 2017 году будет создано несколько новых хоров в тридцати муниципалитетах страны.

Напомним, что 6 ноября 2016 года в Никарагуа состоялись всеобщие выборы. В президентских выборах победу одержал Даниэль Ортега, вместе со своей женой Росарио Мурильо. Она заняла пост вице-президента страны.