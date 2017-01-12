Минск, 13 января, 2017, 00:12 — ИА Регнум. Белорусская сторона считает необходимым в развитие Договора о зоне свободной торговли СНГ решить задачи по формированию единого рынка государственных закупок и созданию зоны свободной торговли услугами. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая на заседании Совета постоянных полномочных представителей СНГ 12 января в Минске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Оценивая перспективы функционирования содружества в 2017 году, ещё раз обращу внимание на экономическую составляющую нашего взаимодействия. Основа основ — это Договор о зоне свободной торговли, в рамках которого определены условия движения товаров. В его развитие необходимо решить задачи по формированию единого рынка государственных закупок и созданию зоны свободной торговли услугами», — сказал Макей.

Он отметил, что «в сфере госзакупок есть движение вперед, в прошедшем году подписан протокол, определяющий этапы формирования общих правил доступа к закупкам», но «с продвижением по услугам есть определенные проблемы».

«Проект Соглашения о свободной торговле услугами пока, откровенно говоря, «сырой». Сохраняются существенные разногласия сторон. Тем не менее, завершить эту работу необходимо. И в этом мы рассчитываем на российское председательство. Убеждён, что наши российские коллеги помогут найти компромисс, и в 2017 году мы, наконец, выйдем на подписание соответствующего соглашения», — сказал глава МИД Белоруссии.

Также, по словам Макея, по-прежнему актуален вопрос «инвентаризации договорно-правовой базы СНГ». «За четверть века существования содружества подписано бесчисленное количество документов, многие из которых уже не применяются и могут в дальнейшем создавать правовые препятствия для реализации новых решений. Уверен, пришло время серьёзного пересмотра имеющейся правовой базы СНГ», — подчеркнул он.

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