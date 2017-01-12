Бразилиа, 13 января, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Правительство Мишела Темера приступило к реализации программы по приватизации. Эта программа была представлена сразу после прихода к власти Темера, ее цель «максимально открыть экономику Бразилии для частных инициатив», сообщает La Radio del Sur.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишель Темер

Отметим, что на развитие программы приватизации выделено 13 миллиардов долларов из бюджета Бразилии.

В приватизационном пакете — шесть крупных аэропортов, в том числе, относящихся к городам Порту Алегри, Форталеза, Сальвадор-де-Байя и т.д. А также: грузовые терминалы, шоссейные дороги, железные дороги, гидроэлектростанции. И «объекты, относящиеся к сферам распределения электроэнергии, эксплуатации нефтяных, газовых, минеральных и водных ресурсов», комментирует Libre Red.

Кроме этого, власти Бразилии заявили о начале работ на т.н. замороженных объектах, которые должны завершиться в 2018 году. Как ранее сообщало BBC, власти рассчитывают, что доходы от приватизации могут составить около 24 млрд долларов. .