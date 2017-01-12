Мишел Темер выставил экономику Бразилии на продажу
Бразилиа, 13 января, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Правительство Мишела Темера приступило к реализации программы по приватизации. Эта программа была представлена сразу после прихода к власти Темера, ее цель «максимально открыть экономику Бразилии для частных инициатив», сообщает La Radio del Sur.
Отметим, что на развитие программы приватизации выделено 13 миллиардов долларов из бюджета Бразилии.
В приватизационном пакете — шесть крупных аэропортов, в том числе, относящихся к городам Порту Алегри, Форталеза, Сальвадор-де-Байя и т.д. А также: грузовые терминалы, шоссейные дороги, железные дороги, гидроэлектростанции. И «объекты, относящиеся к сферам распределения электроэнергии, эксплуатации нефтяных, газовых, минеральных и водных ресурсов», комментирует Libre Red.
Кроме этого, власти Бразилии заявили о начале работ на т.н. замороженных объектах, которые должны завершиться в 2018 году. Как ранее сообщало BBC, власти рассчитывают, что доходы от приватизации могут составить около 24 млрд долларов. .