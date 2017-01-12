Вашингтон, 12 января, 2017, 23:54 — ИА Регнум. Бен Карсон, кандидат на должность министра жилищного строительства и городского развития в будущей администрации Дональда Трампа пообещал, что будет держать под контролем возможные конфликты интересов между его ведомством и активами контролируемыми будущим президентом, сообщает 12 января Reuters.

Gage Skidmore Бен Карсон

Карсон сказал, что знает как минимум один объект принадлежащий Трампу, который претендует на получение федеральных средств, находящихся в ведении министерства жилищного строительства. По его словам, он будет держать под контролем любые возможные конфликты, вытекающие из статуса владельца активов.

На вопрос, каким образом он будет предотвращать конфликты, Карсон ответил: «Я надеюсь, что мы вместе с комитетом Сената найдем способ, который устроит все стороны».

Напомним, на этой неделе проходят сенатские слушания относительно утверждения кандидатур глав департаментов в будущей администрации Дональда Трампа, для их утверждения необходимо большинство голосов Сената.