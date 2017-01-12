Вашингтон, 12 января, 2017, 23:32 — ИА Регнум. Комитет Сената США по вооруженным силам поддержал отказ от закона о гражданском контроле военных, что позволит отставному генералу Джеймсу Мэттису возглавить министерство обороны, сообщает 12 января Reuters.

Решение было принято 24 голосами против трех. Теперь Мэттис, ушедший в отставку в 2013 году, сможет занять пост хозяина Пентагона. Прежде это мог сделать человек, не состоящий на военной службе минимум семь лет.

Для того чтобы отказ от вышеуказанного закона обрел силу, необходимо одобрение Конгресса США.