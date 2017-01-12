Вашингтон, 12 января, 2017, 23:29 — ИА Регнум. Уходящая администрация президента США Барака Хусейна Обамы заявила, что Российская Федерация выполнила свои обязательства по договору о ядерном разоружении. Об этом сегодня, 12 января, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента США Джош Эрнст.

Советский плакат «Космос должен быть мирным!»

Он заявил, что Россия со своей стороны выполнила в нужное время все взятые на себя обязательства по сокращению ядерного оружия в рамках договора СНВ-III от 2010 года.

«Мы видели, что Россия предприняла меры по сокращению ядерного вооружения, что нас особенно порадовало. Но мы продолжаем фокусироваться на гарантиях принятия всех необходимых мер для защиты США», — сказал Эрнст.

Ранее министерство иностранных дел России выразило надежду, что США выполнят свои обязательства в рамках договора СНВ-III и администрация Дональда Трампа будет придерживаться этих обязательств.

Дело в том, что Трамп в ходе своей предвыборной кампании не раз заявлял, что США следует значительно укрепить свои ядерные силы. Позже штаб Трампа пояснил, что он имел в виду предотвращение распространения атомного оружия.