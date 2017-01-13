Ставрополь, 13 января, 2017, 07:14 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Жители и предприятия Ставропольского края потребили электроэнергии в 2016 году на 3% больше, чем в прошлом году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэнерго региона.

По данным регионального диспетчерского управления энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края, жители региона потребили 10,3 млрд кВт ч.

Вместе с тем, электростанции Ставропольской энергосистемы с января по декабрь 2016 года выработали 20,3 млрд кВт ч электроэнергии, что на 3,7% больше выработки в 2015 году.

Отметим, что тенденция роста энергопотребления в крае растет. Только в декабре 2016 года потребление электроэнергии в регионе превысило 1 млрд кВт ч, что на 10,9% больше объема потребления за тот же месяц 2015 года. А выработка электроэнергии электростанциями Ставрополья в декабре выросла по сравнению с позапрошлогодним декабрем на 43,1%.

Отметим также, что к началу 2017 года значительно снизилась долговая нагрузка региона за потребленную электроэнергию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за 11 месяцев 2016 года уровень расчётов за электроэнергию в крае составил 97,6 процентов, в том числе среди населения вовремя оплатили свет 99,2%.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года общий уровень расчётов в регионе за потреблённую электроэнергию вырос на 0,2%. Население края снизило своюдолю долгов за потребленный свет на 1,1%.

В целом, задолженность за электроэнергию в крае имеет текущий характер и не превышает среднемесячное потребление, объем которого составляет 2 279 млн рублей.