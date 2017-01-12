Ульяновск, 12 января, 2017, 23:11 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов считает, что многим регионам сегодня необходима большая свобода в системе управления. В частности, в вопросах, касающихся земельных отношений и объектов недвижимости, заявил Морозов на панельной дискуссии «Новая региональная политика» Гайдаровского форума в Москве 12 января.

Kremlin.ru Сергей Морозов

Так, многие территории и здания, формально принадлежащие федеральным структурам и длительное время не использующиеся, невозможно эффективно использовать из-за существенных юридических трудностей в отношении законодательных баз разных уровней, несмотря на готовность властей и бизнеса вкладывать силы и средства. Также ульяновский губернатор обозначил необходимость передачи значительной части полномочий контрольно-надзорных органов на региональный уровень.

Он также выступил за то, чтобы передать субъектам РФ функции и полномочия федеральных органов исполнительной власти, действующих на территориях регионов. По мнению Сергея Морозова, это приведёт не только к существенному сокращению аппарата и издержек, но будет способствовать улучшению общегосударственной политики.

Кроме того, Морозов отметил важность изменения законодательства в вопросе создания агломераций и межрайонных систем управления. «Есть муниципальные образования, в которых проживает 9000 населения. При этом в них существует и районная администрация, и чиновники. Такие муниципалитеты мы предлагаем объединять в агломерации. Это даст возможность более координированно и эффективно вести управление», — отметил губернатор Ульяновской области.

Также Сергей Морозов представил инициативы Ульяновской области в части оценки экономической безопасности муниципалитетов. «Разработана методика, которая позволяет выявлять муниципальные образования в зоне риска, которые не смогли должным образом повысить качество жизни, достичь требуемых показателей развития. Мы выделили 32 критерия, распределив их по четырем блокам. За основу взяли лучшие российские и зарубежные практики. Так, если муниципалитет подойдёт к «красной черте», мы не только будем вводить внешнее финансовое управление, но и финансовую санацию. Есть конкретные предложения и по изменению соответствующего федерального законодательства», — отметил Сергей Морозов.

Губернатор добавил, что также в регионе вводится новая система оценки качества услуг, эффективности работы органов местного управления и региональных властей. Кроме того, в Ульяновской области особое внимание уделяется ликвидации неэффективных бюджетных расходов. На уровне региона принят соответствующий закон, что уже сегодня позволило получить дополнительно 2 млрд рублей, которые будут направлены на развитие региона.