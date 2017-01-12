Ставрополь, 12 января, 2017, 22:48 — ИА Регнум.



Всеволод Мураховский

12 января 2017 года в Москве ушел из жизни известный политический деятель, участник Великой Отечественной войны Всеволод Мураховский. Три месяца назад ему исполнилось 90 лет, и он был удостоен медали «Герой труда Ставрополья».

Известный политический деятель в советские годы занимал посты первого заместителя председателя Совета Министров СССР, председателя Государственного агропромышленного комплекса СССР (он был первым, кто занял этот пост, после переназначения эта должность была упразднена).

Ранее, будучи подростком он прошел войну, до 1950 года служил на Дальнем Востоке. В 1960-х Мураховский возглавлял город Кисловодск, а затем — Ставрополь. В 1975 году он был назначен главой Карачаево-Черкесии, которая была автономной областью в составе Ставрополья, а затем в 1978—1985 годах работал главой всего Ставропольского края, сменив на этом посту Михаила Горбачева.

В регионе он запомнился своим вкладом в развитие промышленности, сельскохозяйственного сектора и курортов Ставрополья. С его именем связано строительство многих крупных промышленных объектов, в том числе производственных корпусов «Невинномысского Азота» и Прикумского завода пластмасс в Буденновске. При нем в регионе началось развитие тонкорунного овцеводства.

Карьера Мураховского после Ставрополья продолжилась в Москве на руководящих должностях. В 1982 году ему было присвоено звание «Герой Социалистического Труда». Он также награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета». Являлся почетным гражданином Ставропольского края и города Черкесска.

В день его 90-летия 20 октября дом юбиляра посетил нынешний губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, который лично наградил именитого государственного деятеля медалью «Герой труда Ставрополья».

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«Для меня Ставропольский край — родина. Я и сегодня не теряю связи с ней: слежу за жизнью Ставрополья, радуюсь успехам, которых достигает край, сопереживаю его трудностям. В прошлом году я был в Кисловодске, в Ставрополе и радовался тому, как развиваются родные для меня города», — отметил тогда юбиляр.

Сегодня губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким Всеволода Мураховского в связи с его кончиной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.