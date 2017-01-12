Минск, 12 января, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 12 января внёс изменения в декрет от 2 апреля 2015 года «О предупреждении социального иждивенчества». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

В документе уточнён перечень периодов деятельности, в течение которых граждане Белоруссии признаются участвующими в финансировании государственных расходов.

В частности, к лицам, участвующим в финансировании госрасходов, отнесены граждане в период нахождения в списочном составе национальной или сборной команды Белоруссии по видам спорта, прохождения альтернативной службы, применения к ним предусмотренных законодательством мер по обеспечению безопасности, не позволявших им участвовать в финансировании госрасходов.

Граждане, состоящие на учёте как безработные либо обучающиеся по направлению органа по труду, занятости и соцзащите, будут признаваться участвующими в финансировании госрасходов только при отсутствии установленных фактов нарушения ими обязанностей в области занятости населения, а лица, воспитывающие детей в возрасте до 7 лет, — при условии, что ребёнок в возрасте от 3 до 7 лет не получает дошкольное образование.

Кроме этого, за местными советами депутатов либо по их поручению за местными исполнительными или распорядительными органами закрепляется право освобождать граждан от уплаты сбора в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

«Учитывая необходимость дополнительного уточнения перечня лиц, которым надлежит уплатить сбор за 2015 год с учётом предусмотренных декретом изменений, срок направления налоговыми органами извещений плательщикам сбора переносится с 1 ноября 2016 года на 20 января 2017 года, а срок уплаты сбора — с 1 декабря 2016 года на 20 февраля 2017 года», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, декрет «О предупреждении социального иждивенчества», известный также как «декрет о тунеядцах», был подписан Александром Лукашенко 2 апреля 2015 года и вступил в силу с 1 января 2015 года. Документ предусматривает взимание специального сбора с безработных и иностранцев.

Проект «декрета о борьбе с тунеядством» прорабатывался несколько лет и был подготовлен в конце 2014 года с участием различных министерств (прежде всего — МВД) и передан в Администрацию президента. По мнению лидера Белорусского Конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александра Ярошука, подписанный Александром Лукашенко декрет «о тунеядцах» является абсурдным и нарушающим права человека.

Реализация «декрета о тунеядцах» в Белоруссии экспертами оценивается неоднозначно. Изначально предполагалось, что затраты на реализацию данной инициативы превысят экономический эффект. Белорусский опыт борьбы с «тунеядством» плохо изучен, что не мешает ряду деятелей в России продвигать аналогичную инициативу через Государственную думу.

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