Уфа, 12 января, 2017, 22:23 — ИА Регнум. Глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился уволить главного врача городской больницы №13 Уфы из-за того, что в поликлиническом отделении лифт не работает уже два года. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Медицинский работник

Широкий общественный резонанс вызвала видеозапись, распространенная в Сети интернет, на которой показано, как пожилая женщина с забинтованной ногой вынуждена на четвереньках подниматься на второй этаж поликлинического отделения, чтобы попасть в рентген-кабинет.

Оказалось, что в этом поликлиническом отделении лифт не работает уже два года, а специальных лестниц для людей с ограниченными возможностями просто нет.

Как выяснила администрация главы Башкирии, главврач больницы уже два года под разными предлогами уходит от вопроса ввода лифта в эксплуатацию.

В итоге Хамитов принял решение отстранить главврача этой больницы от должности.

По словам Хамитова, этот инцидент является ярким примером «бездушного и равнодушного отношения к людям». «За такое явление будем жесточайше карать. Минимум — увольнение, максимум — административное воздействие», — подчеркнул глава региона.

В данной больнице уже проводится следственная проверка.