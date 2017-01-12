Вашингтон, 12 января, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Избрание Дональда Трампа президентом США еще не привело американскую экономику к новому «режиму», а требуемое им повышение процентных ставок, может состояться еще не скоро, заявил Джеймс Буллард, президент банка Сент-Луис, входящего в ФРС, сообщает 12 января Reuters.

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Буллард также заявил, что политика представленная Трампом, если будет разработана на должном уровне, может повысить производительность и рост за счет ослабления государственного регулирования и налоговой политики, а также необходимых расходов на инфраструктуру.

Однако в данный момент «процентная ставка должна оставаться на низком уровне», — считает банкир. По крайне мере до конца 2017 года.

«Политика новой администрации даст свои плоды в 2018 и 2019 годах», — добавил Буллард.