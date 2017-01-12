Вашингтон, 12 января, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Кандидат на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео на слушаниях в сенате Конгресса США по поводу его кандидатуры заявил, что Россия якобы «практически ничего не делает» для уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Также Помпео заявил, что Россия якобы слишком «агрессивно отстаивает свои права» на Украине.

Российский вопрос в США как никогда актуален. Ещё в ходе предвыборной кампании российско-американские отношения не раз становились предметом полемики между кандидатами на пост президента США — Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон.

После победы Трампа, члены его команды при утверждении на те или иные посты вынуждены высказывать свое отношение к России и российско-американским отношениям.

Стоит отметить, что именно благодаря России и её вооруженным силам сирийской армии удалось сдержать натиск террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отобрать у них ряд сирийских территорий. Россия смогла добиться этого чуть более чем за полгода.

При этом США и их сателлиты проводили так называемую «антитеррористическую» операцию против «Исламского государства» почти два года и все это время ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только наращивала свою мощь и захватывала новые территории.