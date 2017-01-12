Кировск, Ленинградская область, 12 января, 2017, 22:04 — ИА Регнум. Скульптуры советских солдат, установленные ранее на фасаде выставочного павильона в музее «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленинградской области, начали демонтировать. Об этом сегодня, 12 января, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального комитета по строительству.

Https://vk.com/ Уродливые фигуры солдат в Ленобласти (скриншот страницы в соцсети)

У нового выставочного павильона в конце ноября 2016 года появилась скульптурная группа из двух фигур солдат. Местные СМИ сообщали, что работы по их созданию были выполнены за 3,5 месяца в мастерской «Ковчег».

Однако облик отлитых в металле воинов возмутил петербургских активистов.

«Это нечто. С барельефа на нас смотрит страшный монстр — получеловек-полуконь с огромными выпученными глазами, гигантским носом и уродливой зубастой челюстью. Таким авторы видят воина-победителя?» — раскритиковал скульптуры представитель гражданского комитета «В защиту исторического достоинства» Максим Цуканов на своей странице в соцсети.

Активист также вспомнил об установке в Петербурге памятной доски Карлу Маннергейму, которого, по мнению Цуканова, изобразили «куртуазным красавцем». В связи с этим создание памятника, на котором советские солдаты выглядят как «монстры», является «недопустимым кощунством», подчеркнул он.

Как сообщали СМИ, в комитете по строительству тогда пообещали, что элементы скульптуры будут демонтированы, а также добавили, что подрядчик осуществил работу по производству фигур, не согласовав их с заказчиком.

Отметим, варианты оформления фасада диорамы «Прорыв блокады» выбирали в ходе конкурса, который проходил в два этапа. Итоги конкурса подвели в ноябре прошлого года. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник, предполагается, что вопрос установки новых фигур советских воинов будет решаться уже на уровне губернатора Ленобласти.

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Справка

Комплекс музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» посвящен самому значительному сражению на берегах Ладожского озера — операции «Искра», которая закончилась прорывом блокады и восстановлением сухопутных коммуникаций Ленинграда.

Диорама была открыта в левобережном пандусе Ладожского моста 7 мая 1985 года. С сентября 2003 года перед музеем располагается открытая экспозиция боевой техники периода войны.

В Кировске силами поисковиков на грант президента Российской Федерации была создана трехмерная панорама «Прорыв». Экспозиция была торжественно открыта 27 января 2014 года Владимиром Путиным.

В панораме «Прорыв» воссоздается один из этапов боя по прорыву блокады Ленинграда — наступление солдат 45-й гвардейской дивизии с плацдарма «Невский пятачок» на оборонительные немецкие рубежи.

На момент открытия панорама временно размещалась в небольшом выставочном помещении в Кировске. В 2015 году было принято решение построить постоянно действующий павильон для этой выставки недалеко от музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда».