Вашингтон, 12 января, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Кандидат на должность директора ЦРУ в администрации избранного президента США Дональда Трампа заявил, что США сталкиваются с множеством проблем, от агрессивной России до «разрушительного» Ирана и Китая, что в совокупности создает «реальную напряженность», сообщает 12 января Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Подобные заявления Майка Помпео расходятся с желанием Трампа поладить с Россией. Кандидат на должность директора ЦРУ считает, что Россия «агрессивно самоутверждается» через вторжение на Украину и присоединение Крыма, а также «не делает практически ничего» для уничтожения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, на этой неделе проходят слушания в Сенате по утверждению кандидатов на высокие посты в администрации будущего президента Дональда Трампа. Некоторые аналитики отмечают, что данная процедура является в какой-то степени формальной, а кандидаты смещают свои акценты таким образом, чтобы их утверждению на пост ничего не мешало.